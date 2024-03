Impianti da fonti rinnovabili - Impianti agrivoltaici - Maggiore sostenibilità ambientale - Automatico giudizio di assenso - Esclusione

Il fatto che l’installazione di un impianto agrivoltaico sia connotato da maggiore sostenibilità ambientale rispetto ad altri sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili – come, ad esempio, il fotovoltaico – non costituisce una circostanza di per sé sufficiente per imporre, in maniera sostanzialmente automatica, un giudizio di assenso da parte dell...