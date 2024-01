Impianti di energia da fonti rinnovabili

Energia da fonti rinnovabili – Pannelli fotovoltaici – Visibilità – Incompatibilità paesaggistica – Esclusione – Percezione – Sensibilità collettiva – Non disturbo –Evoluzione stile costruttivo

La mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come...