Impianti sportivi, il 40% è vecchio e richiede manutenzione e ammodernamenti
Rapporto Sport 2025. Le strutture sono 78mila, di cui poco meno della metà risale a 40-50 anni. Gli impianti sono distribuiti male: al Sud ce ne sono di meno e sono pure messe peggio
Sono oltre 78mila gli impianti sportivi in Italia, collegati a oltre 144mila spazi di attività, per una media nazionale di 1,38 impianti sportivi per mille abitanti e 2,54 spazi di attività per mille abitanti. E’ questo il dato principale che emerge dal Rapporto Sport 2025 - voluto dal ministro per lo Sport Andrea Abodi e curato dall’Istituto per il Credito Sportivo e da Sport e Salute - che aggiorna i numeri dell’ultima fotografia scattata nel 2020 e indaga più in generale il contributo al Pil nazionale...