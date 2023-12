Impianti sportivi in Ppp, ecco le linee guida Dipe-Cdp (aggiornate al nuovo codice)

Il coinvolgimento del capitale privato nelle operazioni in Ppp che hanno ad oggetto impianti sportivi in grado di generare un buon flusso di cassa sono diffuse da tempo in Italia. Proprio in virtù di questa esperienza pluriennale Cassa depositi e prestiti e Dipartimento della presidenza del Consiglio per la prograammazione economica - cogliendo l’occasione dell’entrata in vigore del nuovo codice - hanno realizzato un documento che non offre solo un utile refresh del quadro normativo di riferimento...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi