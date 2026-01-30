Imposta di soggiorno, le strutture ricettive non sono agenti contabili
Dopo la sentenza della Cassazione, la Corte dei conti ricorda ai Comuni che il gestore della struttura ricettiva riveste la qualifica di responsabile d’imposta
Finisce la querelle sulla natura delle strutture ricettive. La Corte di cassazione, a Sezioni unite, con l’ordinanza 23 gennaio 2026 n. 1527, chiarisce che, a seguito dell’articolo 180 del Dl 34/2000 e dell’interpretazione autentica dell’articolo 5-quinquies del Dl 146/2021, sono stati modificati i compiti affidati al gestore della struttura ricettiva nella riscossione dell’imposta, che da ausiliario del Comune tenuto alla riscossione è divenuto soggetto responsabile del pagamento dell’imposta e ...
di Grazia Zeppa (*) - Rubrica a cura di Ancrel