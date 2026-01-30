Imposta di soggiorno, le strutture ricettive non sono agenti contabili

Finisce la querelle sulla natura delle strutture ricettive. La Corte di cassazione, a Sezioni unite, con l’ordinanza 23 gennaio 2026 n. 1527, chiarisce che, a seguito dell’articolo 180 del Dl 34/2000 e dell’interpretazione autentica dell’articolo 5-quinquies del Dl 146/2021, sono stati modificati i compiti affidati al gestore della struttura ricettiva nella riscossione dell’imposta, che da ausiliario del Comune tenuto alla riscossione è divenuto soggetto responsabile del pagamento dell’imposta e ...

