Imprendiroma Spa avvia demoricostruzione di una scuola in Sardegna

L’impresa Imprendiroma Spa, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana, comunica in una nota di aver avviato i lavori per la demolizione e ricostruzione dell’Istituto agrario enograstronomico Giuseppe Dessì nel comune di Muravera (Sud Sardegna). L’intervento, informa la nota, è finanziato dall’Unione Europea con i fondi del piano Next Generation EU. La commessa, si legge sempre nel comunicato dell’azienda, ha un valore di circa 4,5 milioni di euro, ha una durata di 418 giorni...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi