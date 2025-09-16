Imprese pronte a chiedere la revisione delle agevolazioni
Pesenti (Ance): «Ci preoccupano questi tagli, passare addirittura dal 50 al 36% porterebbe complicazioni ulteriori»
Il mercato rischia di subire in modo duro il colpo di un nuovo taglio, il secondo nel giro di un anno. Per questo le associazioni di imprese chiederanno al Governo, nelle prossime settimane, un intervento di ritocco che vada a rimodulare il calendario di sforbiciate già impostato dall’ultima manovra sui bonus casa.
Vanno in questa direzione le parole di Vanessa Pesenti, vicepresidente Ance con delega al settore Economico fiscale e tributario: «Ci preoccupano questi tagli: la riduzione dello scorso...