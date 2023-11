Imu, anche per il 2024 aliquote comunali libere di Pasquale Mirto

Il rinvio del prospetto Mef fa slittare anche l’obbligo di rispettarne la griglia









Tempesta (in un bicchier d’acqua) negli uffici tributi comunali. Con decreto del 7 luglio è stato approvato il prospetto che individua le casistiche che possono essere oggetto di aliquote Imu differenziate. Con un comunicato pubblicato il 22 settembre , il dipartimento Finanze ha reso disponibile l’applicazione per l’approvazione del prospetto delle aliquote Imu, prevedendo un periodo di sperimentazione (ottobre) e poi la possibilità di caricare il prospetto per il 2024 (novembre), possibilità ad...