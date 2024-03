Imu, esenzione doppia per gli immobili contigui dei coniugi

È esente da Imu l’abitazione principale da individuarsi nell’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Il fatto che due immobili, ciascuno di proprietà di uno dei due coniugi, siano adiacenti e non distanti l’uno dall’altro non inficia il diritto all’esenzione. Ciò in ossequio alla più recente giurisprudenza costituzionale che ha inteso eliminare disparità di trattamento ingiustificate...

