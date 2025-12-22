Imu, indennità agli amministratori, Fsc e addizionale comunale Irpef: i dati di riparto provvisori

Imu, indennità agli amministratori, Fondo di solidarietà comunale, addizionale comunale Irpef e cedolare secca. Sono i temi sui quali si è espressa la Conferenza Stato-Città nelle sedute del 27 novembre e del 18 dicembre. In attesa che vengano perfezionati i decreti attuativi, il Viminale, su richiesta dell’Anci, ha reso noti i dati provvisori relativi ai piani di riparto.

Si tratta in dettaglio:

1. anticipazione ai Comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla seconda rata 2025, dell’Imu derivante...