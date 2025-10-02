Imu, ripartiti i ristori sulle perdite 2025 di beni colpiti dal sisma 2022-23 in Umbria e Marche

Il Viminale ha diffuso il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 27 agosto 2025 recante: “Ristoro dei minori gettiti, riferiti all’anno 2025, dell’Imu derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nei territori della regione Marche e della regione Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023”.

