Imu statale, patrimoniali, liti: i nodi delle sanatorie locali
Sui contenziosi manca la norma sulla sospensione dei termini di prescrizione
Parte la stagione dei condoni comunali prevista dalla legge di bilancio 2026. Il Comune dovrà approvare un regolamento, con parere dei revisori. La decisione non è vincolata ai termini di approvazione del preventivo, ma le valutazioni di impatto sui conti sono imprescindibili, visto che la decisione va adottata tenendo conto della situazione economica e finanziaria e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
È quindi rilevante la modalità di tenuta del bilancio, e soprattutto il corretto accantonamento...
Mutui Cdp, i Comuni valutano l’opportunità della rinegoziazione
di Luciano Benedetti (*) - Rubrica a cura di Anutel