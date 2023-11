In Calabria via alla gara per elettrificare la Crotone-Catanzaro Lido di M.Fr.

Appalto integrato di Rfi da 34,5 milioni. Offerte entro il 18 gennaio

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Rete ferroviaria italiana ha lanciato un nuovo appalto integrato da quasi 34,5 milioni di euro per la progettazione esecutiva e realizzazione della elettrificazione della tratta Crotone-Catanzaro Lido della linea ferroviaria Metaponto-Reggio Calabria Centrale. La gara è in lotto unico, mandato in gara con procedura aperta e aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, considerando i seguenti elementi (e relativi punteggi): organizzazione delle attività e caratteristiche...