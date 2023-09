In diminuzione i debiti fuori bilancio degli enti locali di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

La Corte dei Conti: nel corso del 2021, 1.897 Comuni hanno riconosciuto debiti fuori bilancio per circa 453 milioni in totale (-7,7%)









Debiti fuori bilancio in riduzione. Il dato emerge dalla «Relazione sulla gestione finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane per gli esercizi 2020-2022» - approvata dalla Sezione delle autonomie con delibera n. 12/SEZAUT/2023/FRG e su Nt+ Enti locali & edilizia dell'8 agosto. Nel corso del 2021, 1.897 Comuni hanno riconosciuto debiti fuori bilancio per un importo totale di circa 453 milioni di euro. Rispetto all'annualità precedente la somma totale è ridotta del 7,7% (490 mln nel 2020), ...