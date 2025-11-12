In pensione entro 10 anni un terzo dei dipendenti Pa

Il 76,6% dei lavoratori pubblici ha almeno 40 anni. Considerando che la classe di età modale è tra i 55 e i 59 anni, nell’arco di dieci anni al massimo circa un terzo dei dipendenti andrà in pensione.

L’Osservatorio dell’Inps registra un aumento dell’1,5% del numero dei lavoratori pubblici tra il 2023 e il 2024: in 3.738.171 hanno almeno una giornata retribuita nell’anno , con una media di 35.350 euro e di 283 giornate retribuite. Sul 2023 la retribuzione media è cresciuta dello 0,6%, ma il numero...