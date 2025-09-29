In Puglia 8 accordi quadro di ingegneria dal valore di 16,5 milioni per opere idriche

In Puglia parte la procedura per assegnare incarichi di ingegneria nel settore idrico per un valore complessivo di 16,5 milioni. Il Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia appalta un accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto (in totale sono 8), dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione...

