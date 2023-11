In sciopero (e in piazza) gli edili che aderiscono a FilleaCgil e FenealUil di El&E

Manifestazione a Roma il 17 novembre con i segretari generali Vito Panzarella e Alessandro Genovesi

«I lavoratori delle costruzioni domani sciopereranno e saranno in piazza per chiedere la modifica della legge di bilancio e delle politiche economiche e sociali messe in campo dal Governo, a sostegno delle piattaforme sindacali unitarie». Lo dicono i segretari generali di FenealUil e FilleaCgil, Vito Panzarella e Alessandro Genovesi, annunciando per venerdì 17 novembre una manifestazione a Piazza del Popolo, a Roma, in occasione dello sciopero nazionale indetto dalle Confederazioni. «Siamo davanti...