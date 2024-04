In Senato spalmacrediti e deroghe sul sisma

Allargare il perimetro delle aree terremotate che potranno accedere alle deroghe già previste per Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Consentendo, così, a più territori di continuare a utilizzare cessione del credito e sconto in fattura, seppure entro tetti di spesa limitati a monte. Si muovono in questa direzione alcune delle proposte di modifica presentate ieri dalla maggioranza in commissione Finanze al Senato, alla scadenza del termine per gli emendamenti alla legge di conversione del decreto 39...

