In Sicilia project financing da 577 milioni per il parco agrivoltaico

Al via in Sicilia l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione, di un impianto agrivoltaico, tramite progetto di finanza nei comuni di Belpasso (Catania) e Lentini (Siracusa). A promuovere la maxioperazione, dal valore complessivo di 576.973.309 euro, è l’Ipab Pennisi Alessi Allegra e Fresta.

La proposta tende a valorizzare le aree di proprietà dell’Ipab attraverso un ritorno economico a seguito della realizzazione di un impianto agrivoltaico e di due impianti fotovoltaici...