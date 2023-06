In Sicilia Webuild mette in carniere anche la Fiumetorto-Lercara da oltre 1,3 miliardi di M.Fr.

In consorzio con Ghella, Seli Overseas e TunnelPro vince l'ultima tratta mandata in gara da Rfi sulla Palermo-Catania. Quattro talpe al lavoro sui 20 chilometri di tunnel









In consorzio con Ghella (25%) e con le imprese specialistiche Seli Overseas (Webuild) e TunnelPro (Ghella), Webuild (75%) mette in carniere il contratto da 1,32 miliardi di euro per la tratta Fiumetorto-Lercara. Il nuovo contratto consiste nel raddoppio della tratta ferroviaria. L'appalto, fa sapere Rfi - che ha comunicato ufficialmente l'aggiudicazione - completa le gare sulla tratta Palermo-Catania. Gli interventi, spiega la committente in una nota, consistono nella realizzazione di una linea a...