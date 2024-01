Inail, assegno unico, modelli di dichiarazione riserva disabili e crediti retributivi

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Istruzioni operative per l’autoliquidazione Inail 2023-2024

A questo link è consultabile l’istruzione operativa n. 13439 del 27 dicembre 2023 predisposta dall’Inail ad oggetto «Autoliquidazione 2023/2024. Istruzioni operative».

Pronte le bozze dei Modelli CU, 770 e 730/2024 (anno 2023)

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale, a questo link, le bozze dei modelli 2024 di: Certificazione Unica (CU), 770, 730, con relative istruzioni per la compilazione. A questo link il comunicato con la sintesi delle principali novità.

Assegno unico e universale, il funzionamento del 2024

Il messaggio n. 15 del 2 gennaio 2024 dell’Inps su «Assegno unico e universale per i figli a carico. Annualità 2024: Continuità delle domande già presentate e nuovo Calendario dei pagamenti per il periodo gennaio-giugno» contiene tutte le novità per l’anno 2024.

La riserva per i disabili è prioritaria rispetto a quella per i militari

«… in relazione all’applicazione della quota obbligatoria di assunzione ex l.68/1999 a favore dei soggetti disabili, l’art. 5 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 dispone che, qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva individuandosi a tal fine come prima la riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate e successivamente della riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66». È quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 27 dicembre 2023 n. 11210. Lo stesso tenore letterale dall’art. 1014 del Codice dell’ordinamento militare è chiaro nel fissare priorità della riserva per i disabili ex legge 68/1999 in considerazione peraltro della ratio che anima detta legge ossia quella di garantire un trattamento specifico ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disabili con priorità rispetto alle altre ipotesi di riserva.

Il termine di prescrizione dei crediti retributivi

La Corte di cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 36197/2023, ha fornito le seguenti indicazioni: «La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un metus. Nell’ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela».