Incarichi dirigenziali, progressioni verticali e incentivi tecnici

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Incarichi dirigenziali a contratto: nessun limite minimo di durata

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 10 ottobre 2025, n. 27188, ha stabilito che gli incarichi dirigenziali conferiti a contratto non sono soggetti ad alcun termine minimo di durata.

La disciplina dell’articolo 19, comma 6, del Dlgs 165/2001 – che regola i rapporti a tempo determinato con i dirigenti esterni nei Ministeri e negli enti pubblici nazionali – ha carattere speciale e non è compatibile con quella generale sui contratti a termine (Dlgs 368/2001; articoli 19 e seguenti, Dlgs 81/2015).

Ne consegue che il rinnovo degli incarichi è consentito solo entro i limiti temporali triennali o quinquennali fissati dalla norma; superata tale soglia, l’eventuale prosecuzione determina il diritto al risarcimento del danno cosiddetto “eurounitario”, quantificato ai sensi dell’articolo 32, comma 5, legge 183/2010 (oggi articolo 36, comma 5, Dlgs 165/2001).

La Suprema Corte ha inoltre precisato che la previsione di una durata minima si applica esclusivamente agli incarichi conferiti a dirigenti a tempo indeterminato (articolo 19, comma 2), e non ai contratti dirigenziali a termine stipulati con esterni.

Il conferimento degli incarichi dirigenziali resta discrezionale ma deve essere motivato

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 7 ottobre 2025, n. 26998, ha ribadito che il conferimento degli incarichi dirigenziali nel pubblico impiego privatizzato ha natura negoziale e deve avvenire nel rispetto delle clausole di correttezza e buona fede previste dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile, oltre che dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’articolo 97 della Costituzione.

L’amministrazione è quindi tenuta a svolgere una valutazione comparativa tra i candidati, prevedendo forme di partecipazione e motivando in modo congruo i criteri seguiti e le scelte operate (Cassazione 24366/2024). Tuttavia, non esiste un diritto soggettivo del dipendente alla titolarità di uno specifico incarico: la scelta resta espressione della discrezionalità datoriale.

Progressioni verticali: possibile riformare la graduatoria anche dopo la firma del contratto

La sottoscrizione del contratto con il vincitore non impedisce all’amministrazione di correggere in autotutela la graduatoria di una progressione verticale, se emergono errori nelle valutazioni.

Secondo i giudici amministrativi, la graduatoria mantiene un’autonomia giuridica che consente al Comune di rivederla anche successivamente alla stipula, senza che ciò violi il principio di certezza del rapporto di lavoro.

Si tratta di un potere legittimo, fondato sulla necessità di assicurare legalità e correttezza all’azione amministrativa, purché siano rispettate le garanzie dei controinteressati.

È quanto affermato dal Tar Puglia, Lecce, sezione II, con sentenza 8 ottobre 2025, n. 1350.

Incentivi per funzioni tecniche e revisione prezzi

In caso di revisione prezzi di un appalto non spetta automaticamente un ulteriore incentivo per le funzioni tecniche, anche se la procedura comporta un maggiore impegno per i tecnici comunali.

Il principio, precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), ribadisce che le attività incentivabili restano quelle indicate nell’allegato I.10 del Dlgs 36/2023 e finanziabili entro l’80% delle risorse previste dall’articolo 45, comma 2.

La perizia per revisione prezzi può essere considerata tra le funzioni tecniche relative alla fase di esecuzione contrattuale, ma solo se il regolamento dell’ente lo prevede nei limiti di legge e senza nuove quote di incentivo.

In sostanza, la revisione incide sulla ripartizione interna ma non genera ulteriori risorse: è quanto chiarito dal Mit nel parere n. 3650 del 2 ottobre 2025.