Incarichi esterni conferibili anche a chi non ha maturato esperienze dirigenziali
Si richiedono in generale esperienze “di lavoro”, purché qualificanti rispetto alla posizione della quale si procede alla copertura
In tema di pubblico impiego e di incarichi dirigenziali, il requisito delle concrete esperienze maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali per l’accesso alla dirigenza non fa riferimento allo svolgimento di pregressi incarichi di rango esclusivamente dirigenziale, ma più in generale a esperienze “di lavoro”, purché qualificanti rispetto alla posizione della quale si procede alla copertura. È il principio di diritto affermato dalla sezione lavoro della Cassazione con l’ordinanza n. ...
Correlati
Sezione Lavoro