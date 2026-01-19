Incarichi esterni e rilievi dell’organo di revisione: come si configura la responsabilità del funzionario dopo la riforma

La recente riforma della responsabilità amministrativo-contabile ha inciso profondamente sull’area di rischio dei dirigenti e funzionari pubblici, con riflessi anche in materia di gestione delle risorse umane e affidamento di incarichi esterni. Per quest’ultimo aspetto uno dei profili più discussi riguarda la necessità di motivare in modo puntuale l’assenza di personale interno idoneo a svolgere l’attività oggetto di incarico esterno, requisito ormai consolidato sia legislativamente sia giurisprudenzialmente...