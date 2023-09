Incarichi a soggetti in quiescenza, cassa vincolata e procedure comparative: le massime della Corte dei conti di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Incarichi a soggetti in quiescenza

Può quantomeno dubitarsi che l'incarico di capo di gabinetto possa ritenersi escluso dal divieto previsto dall'articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 e che, quindi, possa essere conferito, a titolo oneroso, a soggetto già collocato in quiescenza. La figura in esame, infatti...