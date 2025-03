Incentivi 2% ok anche con contratto disposto con ordinanza sindacale

Il Mit ha pubblicato una nuova serie di pareri in tema di incentivi per funzioni tecniche (datati 27 febbraio 2025) in riscontro ad altrettante problematiche applicative poste dall’articolo 45 del codice dei contratti.

Per servizi/forniture il Dec deve essere distinto dal Rup

Con il parere n. 3119, l’ufficio di supporto fornisce riscontro ad un quesito sulla possibilità (o meno) di prevedere l’incentivo – nel caso di beni/servizi non complessi - nei contratti con esecuzione eseguita dal solo Rup (e...