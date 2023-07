Incentivi per funzioni tecniche, nuova disciplina applicabile solo alle procedure avviate dal 1° luglio di Elena Masini

Rebus progettazioni interne svolte entro il 30 giugno 2023, in caso di gare o affidamenti avviati a far data dal 1° luglio 2023









L'efficacia del nuovo Codice dei contratti a partire dal 1° luglio 2023 segna l'avvio anche della nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche contenuta nell'articolo 45 del Dlgs 36/2023. Tra le tante novità che dovranno essere tenute in considerazione dalle stazioni appaltanti, segnaliamo:

• la reintroduzione tra le attività incentivate della progettazione, uscita di scena con il Dlgs 50/2016;

• l'applicazione del fondo a tutti i tipi di procedure, non solo gli appalti ma anche alle concessioni...