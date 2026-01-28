Appalti

Incentivi per funzioni tecniche dal regolamento al contratto decentrato

L’ipotesi di Ccnl del comparto funioni locali completa le previsioni del codice sul «contenitore» dei criteri di riparto dei bonus 2 per cento

di Stefano Usai

La preintesa di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2022–2024 - attualmente in fase di controllo preventivo - completa la disposizione contenuta nell’articolo 45 del codice dei contratti, in tema di incentivi , circa l’esatto «contenitore» dei criteri di riparto del compenso per le funzioni tecniche tassativamente indicate nell’allegato I.10 dello stesso codice.

La previsione codicistica
Il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 45 del...

