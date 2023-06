Incentivi tecnici, compensi dei parlamentari e relazione di fine mandato: le massime della Corte dei conti di Marco Rossi

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo









Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Incentivi 113 - servizi e forniture

Nel sistema delineato dal Codice previgente: - la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche si applica alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, come figura distinta dal Rup; - la nomina ...