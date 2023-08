Incentivi tecnici, la complessità dell'attività legittima la deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione di Corrado Mancini

Il nuovo codice dei contratti pubblici sul punto reca una disciplina non limitata alle linee generali









Il nuovo codice dei contratti pubblici, adottato con il Dlgs 36/2023, all'articolo 45 disciplina l'applicazione dell'istituto degli incentivi per funzioni tecniche e, pur semplificandolo rispetto all'articolo 113 del Dlgs 50/2016, reca una disciplina non limitata alle linee generali, ma estesa a profili di dettaglio, e ciò allo scopo di prevenire le difficoltà e le incertezze in cui incorrono le amministrazioni nella fase applicativa.

Nel nostro ordinamento l'istituto dell'incentivo tecnico è stato...