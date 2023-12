Incentivi tecnici Pnrr, sì ai dirigenti anche con il nuovo codice

Gli incentivi per le funzioni tecniche collegati alle procedure del Pnrr possono essere erogati ai dirigenti, previa regolazione dell’ipotesi da parte degli enti, anche in vigenza del nuovo Codice dei contratti. Criteri e modalità per la ripartizione delle somme vanno disciplinati secondo l’ordinamento di ciascuna amministrazione, nell’ambito del regolamento uffici e servizi, previo accordo in contrattazione integrativa. Queste, in sintesi, le conclusioni espresse dalla Corte dei conti, Sezione regionale...

