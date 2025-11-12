Incertezza post Pnrr e 13mila cantieri a rischio: l’allarme dell’Ance sul futuro del settore

Certezze per il mercato delle opere pubbliche «al bivio degli ultimi mesi del Pnrr». È la richiesta che arriva dalla presidente dell’Ance Federica Brancaccio, che ha aperto oggi a Roma l’evento Obiettivo domani, appuntamento annuale dei costruttori dedicato alle prospettive del settore. Dopo tre anni di corsa legata al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il comparto delle costruzioni si trova ora davanti a una fase di forte incertezza: «Abbiamo di fronte qualche altro mese di Pnrr e un futuro...

