Incertezza post Pnrr e 13mila cantieri a rischio: l’allarme dell’Ance sul futuro del settore
Brancaccio: futuro oscuro sugli investimenti. Servono pagamenti certi e 2,2 miliardi per il caro-materiali o si rischia il collasso. Emergenza concorrenza: oltre il 90% dei lavori assegnato senza gara
Certezze per il mercato delle opere pubbliche «al bivio degli ultimi mesi del Pnrr». È la richiesta che arriva dalla presidente dell’Ance Federica Brancaccio, che ha aperto oggi a Roma l’evento Obiettivo domani, appuntamento annuale dei costruttori dedicato alle prospettive del settore. Dopo tre anni di corsa legata al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il comparto delle costruzioni si trova ora davanti a una fase di forte incertezza: «Abbiamo di fronte qualche altro mese di Pnrr e un futuro...