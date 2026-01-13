Inchiesta grattacieli, il Comune di Milano ordina di abbattere un palazzo

È il primo caso ed è da capire se rimarrà isolato o se ci saranno altre decisioni simili. In ogni caso rappresenta un passaggio significativo all’interno della vicenda giudiziaria sull’urbanistica milanese. Ieri il Comune di Milano ha ordinato l’abbattimento dei cantieri di via Fauchè per la realizzazione di un grattacielo da 200 appartamenti all’interno di un cortile, nonché uno dei progetti posti sotto sequestro con l’accusa di abuso edilizio,

Si tratta, spiega Palazzo Marino, di un atto dovuto ...