Incostituzionale la norma regionale che autorizza lo stanziamento di risorse per sciogliere la propria partecipata di Anna Guiducci

A parere della Consulta si determinerebbe un sostanziale accollo delle passività in violazione del divieto di soccorso finanziario









É incostituzionale la norma regionale con cui si autorizza lo stanziamento di 100.000 euro per il completamento della procedura di scioglimento della società partecipata di cui la Regione è unico socio. Questo in sintesi il giudizio espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 110/2023, in esito all'impugnativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri avverso la disposizione di una legge regionale con la quale vengono stanziate risorse per il pagamento di debiti della società...