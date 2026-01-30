Incremento del Fondo e risorse per le EQ: continuità, scelte annuali e riflessi sulle pesature
Il passaggio dal 2025 al 2026, però, non è neutro e richiede alcune verifiche preliminari, sia sul piano contrattuale sia su quello organizzativo
Negli ultimi mesi molti enti locali si stanno interrogando su come gestire, anche nel 2026, le risorse destinate alle Elevate Qualificazioni utilizzando l’incremento del Fondo risorse decentrate introdotto dal cosiddetto Decreto Pa. In particolare, l’attenzione si concentra sul destino di quelle somme che nel 2025 sono state “spostate” dal Fondo allo stanziamento per le EQ, spesso utilizzandole integralmente per la retribuzione di risultato. Il passaggio dal 2025 al 2026, però, non è neutro e richiede...
Correlati
Decreto legge