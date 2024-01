Indennità agli amministratori locali, ripartito l’incremento di 150 milioni per il 2023

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 14 dicembre 2023, corredato degli allegati A, B e C, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2024 al n.185 con il riparto dell’incremento di 150 milioni di euro, per l’anno 2023, disposto dall’articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, del fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 - ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi