Indennità agli amministratori, riaperti fino al 15 dicembre i termini per presentare o integrare il certificato di Daniela Casciola

Lo ha deliberato la Direzione centrale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Viminale

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Riapertura dei termini per la presentazione o l’integrazione del certificato sull’utilizzo del contributo statale per l’anno 2022 a concorso della copertura dell’onere sostenuto dai comuni delle Regioni a statuto ordinario per l’incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci e agli amministratori locali. Lo ha deliberato la Direzione centrale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Viminale.

Per aderire alle richieste formulate da diversi Comuni e per consentire...