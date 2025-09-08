Indennità e ferie, sui pagamenti i vincoli di costi e ordinamenti

In molti enti locali i sindacati stanno chiedendo il pagamento, sia per il futuro sia per gli ultimi anni, delle indennità non percepite durante i periodi di ferie e di assenze. Alla base della richiesta le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea, fatte proprie dalla sezione lavoro della Cassazione da ultimo con la sentenza 6282/2025, con un’interpretazione quindi in via di consolidamento.

Prima di esaminare il merito occorre evidenziare tre punti che costituiscono riferimenti essenziali...