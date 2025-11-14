Personale

Indennità per specifiche responsabilità a quasi tutto il personale, integrativi e verifiche sui risultati escludono il danno erariale

È quanto affermato dalla Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale d’appello

di Michele Nico

La liquidazione dell’indennità per specifiche responsabilità disposta in via generalizzata a quasi tutto il personale di un settore dell’ente non si configura quale fattispecie foriera di danno erariale per grave negligenza e inescusabile trascuratezza dei doveri d’ufficio, purché l’erogazione dei compensi abbia luogo:

  • nel rispetto della disciplina vigente sul personale;
  • assegnando un ruolo determinante alla contrattazione integrativa decentrata;
  • prevedendo l’attivazione di verifiche periodiche sugli obiettivi assegnati.

È quanto affermato dalla Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale d’appello, con .

Il fatto

La procura contabile ha impugnato la sentenza con ...

