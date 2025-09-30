Fisco e contabilità

Indicatori di crisi, Dup e assunzioni: l’agenda dei ragionieri per le semplificazioni

Sono i temi cruciali affrontati nel corso del 54° Convegno Nazionale di Ardel che si è svolto dal 24 al 26 settembre a Taranto

di Simone Simeone (*)

Il tema della semplificazione delle procedure e degli adempimenti che investono direttamente gli uffici finanziari degli enti locali sono stati il tema cruciale affrontato nel 54° Convegno Nazionale di Ardel dal 24 al 26 settembre a Taranto (si veda anche Nt+ Enti locali & Edilizia del 18 settembre). Il Convegno ha visto una larga partecipazione di responsabili finanziari provenienti da più parti d’Italia, e che hanno animato un confronto che ha, ancora una volta, evidenziato la centralità e le criticità...

Gli ultimi contenuti di Fisco e contabilità