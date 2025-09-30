Indicatori di crisi, Dup e assunzioni: l’agenda dei ragionieri per le semplificazioni

Il tema della semplificazione delle procedure e degli adempimenti che investono direttamente gli uffici finanziari degli enti locali sono stati il tema cruciale affrontato nel 54° Convegno Nazionale di Ardel dal 24 al 26 settembre a Taranto (si veda anche Nt+ Enti locali & Edilizia del 18 settembre). Il Convegno ha visto una larga partecipazione di responsabili finanziari provenienti da più parti d’Italia, e che hanno animato un confronto che ha, ancora una volta, evidenziato la centralità e le criticità...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi