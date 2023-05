Ineleggibile come revisore negli enti locali il dipendente della Provincia in aspettativa da direttore alla Asp di Manuela Sodini

La carica di direttore dell'azienda pubblica di servizi alla persona è incompatibile con qualsiasi altro lavoro









Il dipendente dell'amministrazione provinciale in aspettativa per incarico di direttore dell'azienda di servizi alla persona non è eleggibile alla carica di revisore di enti locali; questa la sintesi del parere reso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno.

Il parere origina dalla richiesta avanzata da un revisore, dirigente di un'amministrazione provinciale, in aspettativa in base all'articolo...