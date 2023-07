Infortuni sul lavoro, datore non responsabile solo se in regola con tutti gli obblighi di legge di Massimo Frontera

Altrimenti resta la responsabilità anche in caso di comportamento «avventato» del lavoratore









«Il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati ai lavoratori non si configura come "eccentrico" quando non siano state adottate le doverose cautele volte a governarlo» e ancora: «un comportamento, anche avventato, del lavoratore se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme sole se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza».



Questi i principi giurisprudenziali ribaditi ...