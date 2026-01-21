Infortunio in cantiere, datore di lavoro responsabile per la mancata formazione
La Cassazione ha respinto il ricorso del legale rappresentante di un’impresa che faceva svolgere abitualmente al lavoratore attività diverse da quelle indicate nel contratto
Il datore di lavoro è responsabile per l’infortunio occorso al lavoratore in subappalto che svolgeva un’attività diversa da quella prevista contrattualmente e per la quale non aveva ricevuto una formazione. Lo ha confermato la corte di Cassazione penale nella pronuncia n.1908/2026 depositata il 19 gennaio scorso relativa al ricorso del legale rappresentante di un’impresa il cui dipendente è incorso in infortunio in cantiere riportando gravi lesioni. Sia il Tribunale di Torino che la Corte d’appello...