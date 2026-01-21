Infortunio in cantiere, datore di lavoro responsabile per la mancata formazione

Il datore di lavoro è responsabile per l’infortunio occorso al lavoratore in subappalto che svolgeva un’attività diversa da quella prevista contrattualmente e per la quale non aveva ricevuto una formazione. Lo ha confermato la corte di Cassazione penale nella pronuncia n.1908/2026 depositata il 19 gennaio scorso relativa al ricorso del legale rappresentante di un’impresa il cui dipendente è incorso in infortunio in cantiere riportando gravi lesioni. Sia il Tribunale di Torino che la Corte d’appello...

