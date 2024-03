Infrastrutture, nel 2024 Aspi mette in conto 2,3 miliardi di investimenti

Nel 2024 Autostrade per l’Italia conta di dare un forte impulso a investimenti e manutenzioni per circa 2,3 miliardi di euro, «con l’obiettivo di proseguire nel piano di ammodernamento e potenziamento del sistema infrastrutturale in gestione, aumentando la vita utile e rafforzando la resilienza delle infrastrutture, anche a fronte di avversi eventi climatici». Si legge nella nota sui risultati di bilancio 2023, approvato dal Cda il 14 marzo e che sarà sottoposto all’assemplea il 18 aprile prossimo...

