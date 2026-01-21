Imprese

Infrastrutture, Salvini: 2 miliardi per le manutenzioni sulla rete di Autostrade per l’Italia

Il ministro: «sul Ponte chiarimenti a Corte Conti e Commissione Ue. Su Milano Cortina ritorno di 5,3 miliardi con spesa di 3,5 miliardi. Donnarumma (Fs): nel 2025 investiti oltre 18 miliardi, record assoluto

di M.Fr.

«Stiamo definendo con Aspi gli interventi di manutenzione di Autostrade per l’Italia che assommano a 2 miliardi di euro». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini rispondendo, nel question time del 21 gennaio alla Camera, a una interrogazione dei deputati del gruppo Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe per conoscere lo stato dell’arte degli interventi sulla A14. Sull’oggetto dell’interrogazione, il ministro ha riferito che sulla A14, «ad oggi l’importo dei lavori...

