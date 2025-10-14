Ingegneri: reddito raddoppiato in cinque anni ma il gender pay gap resta altissimo

Nel 2020 il reddito medio di un ingegnere iscritto ad Inarcassa era 34.776 euro, oggi è di 62.200 euro, con un incremento dell’80 per cento. Più in generale, il fatturato del comparto dei servizi di ingegneria e architettura “allargato” (comprendente cioè ingegneri, architetti, società di ingegneria, geometri, geologi e periti industriali) è più che raddoppiato dal 2020 ad oggi: nell’anno del Covid era di 11,1 miliardi, nel 2023 e 2024 è arrivato a 21,9 miliardi, e la stima per il 2025 è di 22,7 ...

