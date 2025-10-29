Progettazione

Ingegneria, accelera la produzione all’estero: +12% nel 2025

Presentati i dai sull’export a cura dell’Oice. Europa e Asia si confermano i mercati più importanti. Buone le prospettive per le aziende italiane, nonostante le incertezze e le tensioni internazionali

di M.Fr.

Nel 2024 le società italiane di ingegneria hanno realizzato all’estero il 25,4% del loro fatturato complessivo. E alla fine di quest’anno si stima che il valore dell’export potrebbe crescere di un ulteriore 12 per cent0. Si legge nell’undicesima edizione del Rapporto estero dell’Oice, presentato lunedì a Roma. «I numeri - commenta l’Oice - confermano la posizione di rilievo dell’Italia nelle classifiche mondiali, come in quella Enr 2025 (Engineering News Record) relativa alle Top 225 International...

