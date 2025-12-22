Ingegneria ambientale, la canadese Wsp completa l’acquisizione della britannica Ricardo

Due primarie società di ingegneria ambientale si rafforzano grazie a importanti sviluppi delle case madri straniere. La canadese Wsp, prima top 225 international design firms di Enr (presente in Italia da oltre 40 anni) ha completato l’acquisizione della britannica Ricardo che opera in oltre 20 Paesi offrendo soluzioni nei settori della mobilità, energia e ambiente. Avendo precedentemente acquistato Golder Associates, Wood Environment & Infrastructures e BG Ingénieurs può contare in Italia su 350...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi