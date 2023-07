Ingegneria, corre la produzione: 3,7 miliardi nel 2022 ma salirà a 4,5 miliardi quest'anno di M.Fr.

Indagine Oice sulle imprese associate: difficoltà a trovare addetti, crisi russo-ucraina assorbita, il Pnrr sta aiutando ma non è centrale. La vera preoccupazione è il rialzo dei tassi









Il fatturato 2022 delle società di ingegneria e architettura aderenti all'Oice ammonta a 3,7 miliardi di euro, il 22% in più rispetto all'anno prima. Ancora migliore la stima per il 2023, che vedrà il fatturato complessivo attestarsi a 4,5 miliardi (+17,1% sul 2022), con un 30% di fatturato dovuto all'export. Sono i principali numeri che si leggono in un report presentato l'11 luglio a Roma dall'Oice in un incontro dal titolo "Dal Pnrr al Green Deal passando per il Ponte - le sfide dell'Ingegneria...