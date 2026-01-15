Imprese

Ingegneria, il team guidato da Systra progetta a Napoli un lotto del nuovo metrò

Nell’Rtp anche Ets Spa, Reco Srl e Architecna Engineering. L’incarico riguarda parte del collegamento tra la stazione di Napoli-Vittorio e Afragola e rientra in un appalto di circa 691 milioni in totale. I lavori al consorzio guidato da Caf

di M.Fr.

A fine dicembre l’Ente Autonomo Volturno ha aggiudicato due lotti della nuova linea 10 della metropolitana di Napoli, entrambi in appalto integrato, con l’indicazione del raggruppamento di progettazione. Il primo lotto - del valore di 660 milioni - è andato a Webuild, in cordata con Consorzio Eteria, Costruire Spa, Icm Spa e Metropolitana di Napoli Spa, con il raggruppamento di progettisti che include Proger Spa, Arx Italia Srl, Arx Group Sa, Progin Spa, Crew srl e Inter Progetti srl.

Il secondo lotto...

Correlati

A Napoli Webuild si aggiudica il lotto 1 della nuova linea 10 della metropolitana
Progettazione, nella top mondiale aumenta il numero delle società italiane
Ingegneria, Ets apre una newco specializzata negli impianti nucleari

Gli ultimi contenuti di Imprese